Sakarya’da bulunan bir havai fişek fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Fabrikada patlamaların devam ettiği belirtilirken, içeride 150 işçinin olduğu bilgisi geldi. Sözcü'den Eser Akgül'ün haberine göre, konu ile ilgili bilgiler veren Dr. Alp Sirman Sakarya’daki havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.







"Sanayi sitesinde bu kadar patlayıcı depolanmamalı"





Fabrikanın denetimsiz olduğunu ve her yıl patlamalar yaşandığını belirten Dr. Sirman, “Sanayi sitesinde bu kadar patlayıcı depolanmamalı” dedi.





"Havada yüksek oranda kanserojen gaz olabilir"





Dr. Sirman, patlama sonucu ortaya çıkan renk ve pırıltı veren kimyasalların dumanı de ilgili de önemli uyarılarda bulundu. “Yakın yerleşim bölgelerinin boşaltılması gerekebilir” uyarısı yapan Dr. Sirman, “Havada yüksek oranda kanserojen gaz olabilir” dedi.





"Meteoroloji rüzgâra göre uyarı yapmalı"





İşte Dr. Sirman’dan çarpıcı uyarılar:





"Bu fabrikanın ilk patlaması değil. Patlama çok güçlü olmuş ve basınç her yerden hissedilmiş. Havada yüksek oranda zehirli kanserojen gaz ortaya çıkmış olabilir. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Kuzeydoğudaki yerleşim yerleri uyarılmalı. Meteoroloji rüzgâra göre uyarı yapmalı. Rüzgâr yerleşim bölgesine doğru gelirse boşaltmak mantıklı olabilir."