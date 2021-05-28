Samanyolu Haber /Gündem / Havadaki uçağı zorla yere indirtip gazeteci tutuklatan Lukaşenko, AB'yi tehdit etti /28 Mayıs 2021 17:55

Havadaki uçağı zorla yere indirtip gazeteci tutuklatan Lukaşenko, AB'yi tehdit etti

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Belaruslu muhalif gazeteciyi taşıyan uçağın yönünü değiştirerek başkent Minsk'e inişe zorlaması üzerine sert tepki gösteren Avrupa Birliği'ni (AB) hedef aldı.

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Ülkesine yönelik yaptırım kararı almaya hazırlanan Avrupa Birliği'ni sınır kontrollerini gevşetmekle tehdit eden Lukaşenko parlamentoda yaptığı konuşmada "Biz göçmenleri ve uyuşturucuyu durduruyorduk. Şimdi siz yakalayacaksınız" diye konuştu.

Bu arada, Belaruslu iş insanı Valeri Zepkalo, Belarus Devlet Bakanı Lukaşenko'nun tutuklanması için bağış toplamaya başladı. Zepkalo, Lukaşenko'yu tutuklayacak güvenlik güçlerine verilmek üzere 11 milyon euro toplamayı hedefliyor.

Rusya'da sürgünde yaşayan Belaruslu tanınmış iş insanı Valeri Zepkalo, YouTube üzerinden Lukaşenko'nun tutuklanmasına yardımcı olmak için bir bağış kampanyası başlattı. Zepkalo, toplamayı hedeflediği 11 milyon euroyu Lukaşenko'yu demir parmaklıklar arkasına koyacak güvenlik güçlerine bağışlayacağını açıkladı.

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