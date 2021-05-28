Havadaki uçağı zorla yere indirtip gazeteci tutuklatan Lukaşenko, AB'yi tehdit etti









Ülkesine yönelik yaptırım kararı almaya hazırlanan Avrupa Birliği'ni sınır kontrollerini gevşetmekle tehdit eden Lukaşenko parlamentoda yaptığı konuşmada "Biz göçmenleri ve uyuşturucuyu durduruyorduk. Şimdi siz yakalayacaksınız" diye konuştu.





Bu arada, Belaruslu iş insanı Valeri Zepkalo, Belarus Devlet Bakanı Lukaşenko'nun tutuklanması için bağış toplamaya başladı. Zepkalo, Lukaşenko'yu tutuklayacak güvenlik güçlerine verilmek üzere 11 milyon euro toplamayı hedefliyor.





Rusya'da sürgünde yaşayan Belaruslu tanınmış iş insanı Valeri Zepkalo, YouTube üzerinden Lukaşenko'nun tutuklanmasına yardımcı olmak için bir bağış kampanyası başlattı. Zepkalo, toplamayı hedeflediği 11 milyon euroyu Lukaşenko'yu demir parmaklıklar arkasına koyacak güvenlik güçlerine bağışlayacağını açıkladı.



