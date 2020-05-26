Samanyolu Haber /Dünya / Havadan bulaşma ilk kez Hollanda'da görülmüş olabilir /26 Mayıs 2020 21:53

Havadan bulaşma ilk kez Hollanda'da görülmüş olabilir

Koronavirüs'ün bulaşma yöntemleri konusunda önlemler alınmaya çalışılırken, virüsün hayvandan insana bulaşmasının ilk kez Hollanda'da görülmüş olabileceği ifade edildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs'ün hayvandan insana bulaşmasının ilk kez Hollanda'da gözlemlenmiş olabileceğini bildirdi.

DSÖ, kürkü için vizon yetiştirilen bir çiftlikteki iki çalışana Koronavirüs'ün hayvanlardan mı bulaştığının incelendiğini söyledi.

Pazartesi günü, Hollanda Tarım Bakanı Carola Schouten, ikinci vakayı bildirmişti.

Bir DSÖ Sözcüsü Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, teyit edilmesi halinde bunların “hayvandan insana ilk bulaştırma vakası” olacağını söyledi, ancak verilen halen toplandığını ve incelendiğini kaydetti.

İlk Koronavirüs vakasının, Çin'in Vuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarından kaynaklandığı düşünülüyor. Kesin kaynağı bilinmese de, bilim insanları virüsün kaynağının bir hayvan, muhtemelen yarasa, olduğu konusunda hemfikir.

Yeni tip Koronavirüs salgınının başından beri hastalığın insanlara hava ve temas yoluyla bulaştığı, hayvanlardan insanlara hastalığın geçmeyeceği bildiriliyordu.
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