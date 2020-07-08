Samanyolu Haber /Gündem / Havai fişek fabrikasının sahiplerinden biri tutuklandı /08 Temmuz 2020 08:48

Havai fişek fabrikasının sahiplerinden biri tutuklandı

Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan havai fişek fabrikasının sahiplerinden biri tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı.

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının infilak etmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen fabrikanın sahibi 2 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

'TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şüphelilerden baba Ali Rıza Coşkun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, oğlu Yaşar Coşkun'un da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Yaşar Coşkun, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı, Ali Rıza Coşkun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (
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