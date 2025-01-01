Samanyolu Haber /Dünya / Havai fişekle yılbaşı kutlaması faciaya dönüştü: Almanya'da 5 ölü çok sayıda yaralı var /01 Ocak 2025 13:10

Havai fişekle yılbaşı kutlaması faciaya dönüştü: Almanya'da 5 ölü çok sayıda yaralı var

Almanya'daki yeni yıl kutlamalarında havai fişek kazaları trajediye yol açtı. Ülkede meydana gelen kazalarda en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg ve Hamburg'da yaşanan olaylarda bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Alman medyasında yer alan haberlere göre, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg eyaletleri ile Hamburg kentinde meydana gelen havai fişek kazalarında, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Ülke genelinde de benzer kazalar nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Berlin'deki yılbaşı kutlamaları, Brandenburg Kapısı önünde yapıldı. Yaklaşık 65 bin kişinin katıldığı kutlama alanının etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, taşkınlık yapan ve polise saldıran yaklaşık 330 kişi gözaltına alındı.

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