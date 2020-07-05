Samanyolu Haber /Gündem / "Havai fişekler çok ısınmıştı, uyardık ama dinletemedik" /05 Temmuz 2020 11:03

"Havai fişekler çok ısınmıştı, uyardık ama dinletemedik"

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralı kurtulan işçi malların aşırı ısındığı için patlamanın meydana gelmiş olabileceği iddia etti. Kesiban Yolcu, "Isınma olmaması gereken bir şey, uyardık ama dinlemediler" dedi.

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Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek ve Kübra Köklü’nün haberine göre, Nuray Cihangir, patlamanın arka depoda meydana geldiğini belirterek “Patlama üretim sırasında olmadı. Depolara konulan mallar aşırı ısındıkları için patlama meydana geldi. Malların dışına kâğıttan bir jelatin sarılır. O jelatin mallara ısınma yapmış. 4 gündür söylüyordum ve yanımdaki işçileri de uyarıyordum. Malları dışarı serdim. Benim bölümümde ölüm yok. Bütün bölümleri uyarıyordum, kapının önüne karton bir şey koymayın da her an kaçabilelim” diye konuştu.

13 yıllık çalışan Kesiban Yolcu da “Malları ısınma yapıyor diye dışarı sermişler. Bunlar patladı diyorlar ama patlasa dün patlardı. Üretim bölümünden çıktığını tahmin ediyorum. Isınma olmaması gereken bir şey, uyardık ama dinlemediler” dedi. Sendikaları olmadığına dikkat çeken Yolcu, “Siparişlerin yetişmesi için çok baskı yapıyorlardı” dedi. Patlamada yaralanan Güllü Aslan da Sebahattin Tepeçınar’ın (47) yaralıları kurtarmak isterken ikinci patlamada yaşamını yitirdiğini anlattı.

BİLGİSAYAR KASASINI GÖTÜRECEKLERDİ

Bu arada patlama sonrası enkaz alanından bilgisayar kasası çıkarmaya çalışan bir kişiyi jandarma durdurdu. NTV’nin haberine göre, fabrika sahibinin yakını olduğu belirlenen şüpheliler daha sonra bölgeden ayrıldı. İçinde işçilerin belgeleri ve bazı kamera kayıtlarının olduğu öğrenilen bilgisayar incelemeye götürüldü.
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