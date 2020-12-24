Havalar soğudu, doğalgaz tüketimi rekora koşuyor

Doğalgaz tüketimi soğuyan havalarla birlikte rekora koşuyor. Hafta başında 228 milyon metreküpe çıkan günlük doğalgaz tüketimi, dün 240 milyon metreküpe ulaştı. Tüketimin ilerleyen günlerde 245 milyon metreküp olan rekoru geçmesi öngörülüyor.





Soğuk havaların kendini daha çok hissettirmesiyle hanelerdeki doğalgaz tüketim seviyesi de arttı. Soğukların bastırmasıyla birlikte yeni günlük doğalgaz tüketimi rekorları bekleniyor.





GÜNLÜK TÜKETİMDE REKOR 245 MİLYON METREKÜP





Doğalgazda günlük tüketim miktarı, yılın son ayı olan Aralık’ın ilk yarısında Türkiye’nin büyük bölümünde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi üzerine 200 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Yılın son günlerinde ise soğuk havanın bastırmasıyla birlikte hızlı bir artış meydana geldi. Hafta başında 228 milyon metreküpe çıkan günlük tüketim, dün 240 milyon metreküpe ulaştı. Bugün de 244 milyon metreküpe yükselmesi ve bu trendin devam etmesi öngörülüyor. Günlük tüketim, en son 8 Ocak 2019’da 245 milyon metreküple rekora ulaşmıştı.





YILLIK TÜKETİM DÜŞÜYOR





Günlük tüketimde peş peşe yeni rekorlar beklenirken yıllık doğalgaz kullanımı ise düşüyor. Yıllık tüketim 2017’de 53 milyar 857 milyon, 2018’de 50 milyar metreküp, 2019 yılında 46 milyar 835 milyon oldu. Bu yıl ise toplam tüketimin 45 milyar metreküp olması bekleniyor.