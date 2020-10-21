Samanyolu Haber /Gündem / Havalar soğudu vak'a sayıları iki kat arttı /21 Ekim 2020 09:51

Havalar soğudu vak'a sayıları iki kat arttı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Gönen, ''Cerrahpaşa'da vak'a sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var.'' ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de resmi rakamlara göre son 24 saatte 1.894 kişiye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti. 

Havaların soğumasıyla birlikte vak'alarda patlama yaşandığı belirtiliyor. Sayının arttığı şehirlerin başında İstanbul geliyor. 

BU KIŞ ÇETİN GEÇECEK

Konavirüs ile mücadelede İstanbul'da gelinen durumu açıklayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Mustafa Sait Gönen, "Vak'a sayılarında iki kat artış var. Bu kış zorlu geçebilir." uyarısında bulundu.

Gönen, Koronavirüs salgınında hastanedeki durumla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Cerrahpaşa'da vak'a sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var." dedi.
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