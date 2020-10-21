Havalar soğudu vak'a sayıları iki kat arttı

Türkiye'de resmi rakamlara göre son 24 saatte 1.894 kişiye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.





Havaların soğumasıyla birlikte vak'alarda patlama yaşandığı belirtiliyor. Sayının arttığı şehirlerin başında İstanbul geliyor.





BU KIŞ ÇETİN GEÇECEK





Konavirüs ile mücadelede İstanbul'da gelinen durumu açıklayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Mustafa Sait Gönen, "Vak'a sayılarında iki kat artış var. Bu kış zorlu geçebilir." uyarısında bulundu.





Gönen, Koronavirüs salgınında hastanedeki durumla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Cerrahpaşa'da vak'a sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var." dedi.