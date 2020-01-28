Havalimanı CEO'sundan büyük gaf

İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu, yeni havalimanıyla ilgili hedeflerin tutmadığını söyleyerek, "Hedeflerin tutmamasını savunacak tarafımız yok" dedi.







Hürriyet’e konuşan Samsunlu, 2020’de 75 milyon civarında bir yolcu öngördüklerini söyledi. Sitelerinde yer alan 2019 yılında en kötümser senaryoda 80 milyon yolcu olacağına dair raporun kendisine hatırlatılması üzerine Samsunlu, “2016’da darbe oldu. Turizm etkileniyor. Bir sene kaybediyorsunuz. 2017’de hafif toparlıyorsunuz. 2018’de düzelmeye başlıyorsunuz. Bu kayıp için benim yapabileceğim hiçbir şey yok” yanıtını verdi.





Şu an havalimanında 60 bin kişinin çalıştığını belirten Samsunlu, 2019 raporunda öngörülen istihdamın “76 bin” olduğunun kendisine anımsatılması üzerine şunları söyledi:





“Hedeflerin tutmamasını savunacak tarafımız yok. Ama şu da var: Proje doğru olduğu için bu rakamlara yaklaşacağız. Belki bire bir tutturamayabiliriz. Çünkü arkadan geliyoruz. Türkiye 2016 gibi bir dönem yaşamazsa bu rakamlara yaklaşırız. Beş yıl içinde yıllık 100 milyon yolcuyu geçeceğiz."





“O rapor 2016 yılında yazıldı” diye kendini savunan Samsunlu “Biz bu rakamların gerisinde kaldık. Çünkü 2016’da ekonomik kriz yaşandı ve darbe girişimi oldu. Türkiye hâlâ orada kaybettiği hacmi geri kazanmaya çalışıyor” dedi.