Samanyolu Haber /Gündem / Havalimanı para getirmeyince bunu da yaptılar! /01 Ocak 2020 19:50

Havalimanı para getirmeyince bunu da yaptılar!

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, güvenlik komisyonunda alınan karar gereğince, terminalde pankart kaldırarak yolcu bekleme uygulaması sonlandırıldı.

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Yolcu karşılayacaklar için yeni bir alan oluşturulacak. Bu alana geleceklerden 31 Mart’tan sonra ücret alınacak.Yolcuların terminal çıkışında kargaşayla karşılaşmamaları için “meeting lounge” bölümlerini hizmete aldıklarını belirten Şanlı, şunları söyledi:

“Buraya gelen kişi karşıdan kimi beklediğini bilmiş olacak. Yolcu ismi belirttiğinde misafiriyle buluşup yoluna devam edecek. Böylece müşteri geldiğinde ‘Beni kim, nerede karşılayacak?’ gibi tedirginlikleri de bir nebze yok etmiş bulunuyoruz. Korsan faaliyetleri engellemek noktasında ‘meeting lounge’ önemli misyon eda edecek. Ülkemizde turizmin gelişmesiyle hanutçuluk adıyla faaliyet gösteren, çok da şık olmayan davranışları engelleme noktasında bize güç katmış olacak.”
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