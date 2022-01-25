Samanyolu Haber /Gündem / Havalimanı'nda mahsur kalan turistler otel istedi, emniyet çevik kuvvet gönderdi /25 Ocak 2022 16:56

Havalimanı'nda mahsur kalan turistler otel istedi, emniyet çevik kuvvet gönderdi

İstanbul Havalimanı'nda uçuşların yoğun kar yağışı nedeniyle iptal olması turistler arasında protestoya neden oldu. Havalimanında turistlerin "We need hotel" (Hotel istiyoruz) sloganları ile otel istedi. İstanbul emniyeti ise havalimanına çevik kuvvet gönderdi.

SHABER3.COM

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar, dün 14.00 sularında geçici olarak durdurulmuştu. Uçamanyan ve havalimanında mahsur kalan turistler ise "We need hotel!" (otele ihtiyacımız var) sloganları ile durumu protesto etti. 

İstanbul emniyeti ise İstanbul Havalimanı'na durumu kontrol altına alması için çevik kuvvet ekipleri sevketti. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, duruma tepki göstererek, “Otel isteyen turiste polis göndermişler. Gazlatıp daha mı çok rezil edeceksiniz dünyaya bizi” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul Havalimanı’na gönderilen çevik kuvvet ekiplerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Çevik kuvvetin havalimanına girmesine tepki gösterdi. 



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Havalimanı'nda mahsur kalan turistler otel istedi, emniyet... Sonraki Haber >>

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

Sızıntı'dan Çağlayan'a

Sızıntı'dan Çağlayan'a

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:05:41