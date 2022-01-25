Havalimanı'nda mahsur kalan turistler otel istedi, emniyet çevik kuvvet gönderdi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar, dün 14.00 sularında geçici olarak durdurulmuştu. Uçamanyan ve havalimanında mahsur kalan turistler ise "We need hotel!" (otele ihtiyacımız var) sloganları ile durumu protesto etti.





İstanbul emniyeti ise İstanbul Havalimanı'na durumu kontrol altına alması için çevik kuvvet ekipleri sevketti. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, duruma tepki göstererek, “Otel isteyen turiste polis göndermişler. Gazlatıp daha mı çok rezil edeceksiniz dünyaya bizi” dedi.