Samanyolu Haber /Dünya / Havalimanında silahlı soygun! /10 Mart 2020 13:46

Havalimanında silahlı soygun!

Güney Amerika ülkesi Şili'de silahlı bir grup Santiago'da havalimanında değeri 14 milyon dolarlık soygun gerçekleştirdi.

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Şili medyasında yayımlanan habere göre, bir grup silahlı soyguncu, kargocu kılığında girdiği başşehir Santiago'daki Arturo Merino Benitez Havalimanı'nın depo kısmında, bankalara dağıtılmak üzere yurt dışından getirilen ve zırhlı araçla taşınacak 14 milyon dolar değerindeki parayı çaldı.

İlk belirlemelere göre 5 kişi olduğu düşünülen soyguncuların, zırhlı araç güvenliğini sağlayan bir kişiyi yaraladığı öğrenildi.

Şili'de 2014 yılında Santiago Havalimanı'nda gerçekleştirilen soygunda yaklaşık 6 milyon dolar çalınmıştı.

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