Havalimanının bagaj bölümüne kamyoneti ile girdi...

Sabaha karşı bir adam Pick-up ile ana terminal binasına girdi . Yolcuların bagajlarını aldığı bölümü hızla geçen adam araç kiralama şirketlerinin bankosuna çarparak durabildi Olayda ehliyeti olmayan 40 yaşındaki sürücü ağır yaralanırken , terminal binasının boş olması sebebiyle başka yaralanan olmadı. Olay ile ilgili soruşturma açıldığını duyuran yetkililer , en son uçağın 20 dakika önce indiğini, o yüzden baraj bölümünün boş olmasının faciayı önlediğini açıkladılar. Ayrıca yetkililer sadece araç kiralama şirketlerinde iki çalışanın bulunduğunu onlarında kazadan az etkilendiklerini duyurdular . Uzmanlar sürücünün güvenlik önlemlerini aşıp terminal binasına nasıl ulaştığını araştırıyor