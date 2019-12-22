Samanyolu Haber /Gündem / Havalimanının bagaj bölümüne kamyoneti ile girdi... /22 Aralık 2019 11:46

Havalimanının bagaj bölümüne kamyoneti ile girdi...

ABD'nin Florida eyaleti Sarasota-Bradenton Uluslararası Havaalanı'nda ilginç bir olay yaşandı

SHABER3.COM

Sabaha karşı bir adam Pick-up ile  ana terminal binasına girdi . Yolcuların bagajlarını aldığı bölümü hızla geçen adam araç kiralama şirketlerinin bankosuna çarparak durabildi Olayda ehliyeti olmayan 40 yaşındaki sürücü ağır yaralanırken , terminal binasının boş olması sebebiyle başka yaralanan olmadı. Olay ile ilgili soruşturma açıldığını duyuran yetkililer , en son uçağın 20 dakika önce indiğini, o yüzden baraj bölümünün boş olmasının faciayı önlediğini açıkladılar. Ayrıca yetkililer sadece araç kiralama şirketlerinde iki çalışanın bulunduğunu onlarında kazadan az etkilendiklerini duyurdular . Uzmanlar sürücünün güvenlik önlemlerini aşıp terminal binasına nasıl ulaştığını araştırıyor 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Havalimanının bagaj bölümüne kamyoneti ile girdi... Sonraki Haber >>

Kamyoneti ile Havaalanının terminal binasına girdi

Kamyoneti ile Havaalanının terminal binasına girdi

Hapisteki Bebekler için pedal çevirdiler

Hapisteki Bebekler için pedal çevirdiler

Aktrolden inciler: Toplanıp el bombası atalım

Aktrolden inciler: Toplanıp el bombası atalım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan için çağrı

Kanser hastası Ayşe Özdoğan için çağrı

İşte Mehmet Altan'ın ' 1 Dolar'ı

İşte Mehmet Altan'ın ' 1 Dolar'ı

Ronaldo'dan rekorları alt üst eden gol

Ronaldo'dan rekorları alt üst eden gol

Bir işsiz babanın yürek burkan feryadı...

Bir işsiz babanın yürek burkan feryadı...

Bomba gibi itiraflar...

Bomba gibi itiraflar...

İşkenceci 34 yıl sonra yakalandı

İşkenceci 34 yıl sonra yakalandı

Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü

Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:04:09