Havalimanlarında fiyatlar uçuşa geçti: Su 11, gofret 29 lira!

İNDİRİM İSTİYORLAR
Sözcü'den Ümit Türk'in haberine göre; İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA ile görüşen işyeri sahiplerinin, kiralar konusunda yardım talebinde bulunduğu, İGA'nın da konuyu değerlendirdiği öğrenildi. Aynı şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki işletmelerin de İSG'den kira indirimi talep ettiği belirtildi.
SU 11 LİRA
Bir şişe suyun 11 TL'den bir hamburger menüsünün ise 110 TL'den satıldığı İstanbul Havalimanı'nda, bir gofret 29, bir dilim su böreği 40, bir adet lahmacun ise 24 TL'den satılıyor.