Havalimanlarında fiyatlar uçuşa geçti: Su 11, gofret 29 lira!

İNDİRİM İSTİYORLAR





SU 11 LİRA













Havalimanlarında son dönemde satılan ürünlerin yerli yolcu tarafından alınması, deyim yerindeyse imkansız hale geldi. Bir şişe suyun 11, bir gofretin 29, hamburgerin ise 110 TL'den satıldığı İstanbul'daki havalimanlarında yolcular yüksek fiyatlardan, işletmecilerse Euro bazlı yüksek kiralardan yakınıyor.Sözcü'den Ümit Türk'in haberine göre; İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA ile görüşen işyeri sahiplerinin, kiralar konusunda yardım talebinde bulunduğu, İGA'nın da konuyu değerlendirdiği öğrenildi. Aynı şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki işletmelerin de İSG'den kira indirimi talep ettiği belirtildi.Bir şişe suyun 11 TL'den bir hamburger menüsünün ise 110 TL'den satıldığı İstanbul Havalimanı'nda, bir, bir dilim, bir adetTL'den satılıyor.