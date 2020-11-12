Samanyolu Haber /Medya / Havayı kokluyor ama işin içinden çıkamıyor... /12 Kasım 2020 16:37

Havayı kokluyor ama işin içinden çıkamıyor...

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bu haftanın flaş olayı Berat Albayrak'ın istifası sonrası yeni yazı yazamadı.

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Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın "Ülkeme ve ümmete hizmet ettim.... At izi it izine karıştı... Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" ifadelerini taşıyan açıklaması sonrası yandaş cephede kafa karışıklığı var. Kimi Twitter'da Albayrak'a attığı destek mesajını silerken kimi de Erdoğan ve ailesi hakkında yazmaya cesaret edemediği için sessiz kalmayı tercih etti.

İstifayı haberleştiremeyen Hürriyet Gazetesi yöneticisi Ahmet Hakan da olayın patlamasının ardından yeni yazı kaleme almayı bıraktı.

Normalde neredeyse her gün yazan ve haftada bir yazı gününü boş geçen Hakan'ın konuya ilişkin tweet mesajı da bulunmuyor.

Albayrak'ın 8 Kasım'da Instagram hesabından yaptığı istifa açıklaması Hürriyet gazetesi başta olmak üzere yaygın ve hûkümete yakın medya kuruluşlarında haber yapılmadı. Hakan, 9 Kasım'da  "On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz" başlığıyla yayımlanan yazısında Albayrak'ın istifasına değinmedi. Hakan'ın 9 Kasım'dan bu yana da yazı yayımlamadı.
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