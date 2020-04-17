Samanyolu Haber /Dünya / Havayolları şirketleri de artık Covid 19 testi yapmaya başladı /17 Nisan 2020 08:57

Havayolları şirketleri de artık Covid 19 testi yapmaya başladı

Koronona salgınından en çok etkilenen şirketler havayolu şirketleri.Kaybolan yolcular için alınan tedbirler arasına şimdi her yolcuya Covid 19 testi de giriyor

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Havayolları şirketlerinden ilk olarak Emirates yolcularına korona testi yapmaya başladı. Emirates tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisi sebebiyle  uçuş yapmadan önce yolculara kan testleri uygulandığı bildirildi.

Emirates'in Dubai'den Tunus'a yaptığı bir uçuşta, yolcuların "havaalanının check-in alanında kurulan   bölümde kan testi yapıldığını duyurdu. Dubai Sağlık Otoritesi tarafından yapılan test ile yolcular 10 dakikada sonuçları alıp uçağa öyle bindiler 

Emirates, yolcular için hızlı COVID-19 testleri yapan ilk havayolu şirketi oldu . Diğer şirketlerinde önümüzdeki günlerde benzer testler yapmaya başlaması bekleniyor

Uzmanlar  "kan testlerinin aktif koronavirüs enfeksiyonlarını teşhis etmek anlamına gelmediğini", ancak "bir kan örneği yoluyla antikor olarak bilinen bağışıklık sistemindeki proteinleri kontrol ettiklerini" ve "varlıklarının bir kişinin virüse maruz kaldığı anlamına geldiğini söylüyor.  Ancak bu durum  "gelecekte hava yolcuları şirketlerini  neler beklediğinin bir işareti" olarak görülüyor. 
Ayrıca sektör temsilcileri bu tür tedbirlerin "hava yolculuğunu yeniden halka sevdirmek için bir adım" olarak nitelendiriyor .
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