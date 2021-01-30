Havayolları şirketleri iç uçuşlarda da test zorunluluğu paniği

Uluslararası Hava Taşımacılığı, Birliği, Amerika için Havayolları, ABD Seyahat Birliği, Havacılık ve Uzay Endüstrileri Birliği, havacılık sendikaları ve diğer gruplar Beyaz Saray’a yazdıkları mektupta yurtiçi uçuşlar öncesinde test yaptırılmasını zorunlu kılmanın bir dayanağı olmadığını belirtti ve bunun düşük gelirli, kırsal bölgelerde ve küçük kasabalarda yaşayan Amerikalılar’ın seyahat etmesini orantısız şekilde engelleyeceği kaygılarını iletti.







Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) Göç ve Karantina bölümü başkanı Dr. Marty Cetron Salı günü yaptığı açıklamada Biden yönetiminin yurtiçi uçuşlarda da Corona testi zorunluluğu getirilmesini değerlendirdiğini belirtmişti. Cetron bu konuda görüşmelerin sürdüğünü, yolcular için hangi testlerin hangi test noktalarında yapılabileceğinin görüşüldüğünü söylemişti.



