Havayolu şirketleri ABD ve Avrupa arasında uçuşların başlamasını istiyor

Havayolu şirketleri ABD ve Avrupa hükümetlerine gönderdikleri bir mektupla, AB-ABD uçuşlarının başlayabilmesi için ortak bir koronavirüs test programı uygulanması çağrısında bulundu.





United Airlines, American Airlines, British Airways ve Lufthansa gibi şirketlerin patronlarının yaptığı çağrıda “Test yapmak bir dizi zorluğu beraberinde getiriyor fakat transatlantik pazar için bir pilot test programının, hükümet ile sektörün birlikte çalışması için müthiş bir fırsat olacağını düşünüyoruz” ifadeleri yer aldı.





Avrupa Birliği ABD’den uçuşlara, vaka sayısının yüksek olması nedeniyle henüz izin vermiyor. İngiltere ise ABD’den gelenlerin iki hafta boyunca karantina altında kalmasını talep ediyor.





FlightGolbal sitesinin Amerika Kıtaları Hava Taşımacılığı Editörü Pilar Wolfsteller’a göre AB-ABD uçuşları başlamadan havacılık sektörünün toparlanması mümkün değil.