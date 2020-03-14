Samanyolu Haber /Ekonomi / Havayolu şirketleri ağır krizde /14 Mart 2020 11:12

Havayolu şirketleri ağır krizde

Koronavirüs salgınına karşı ülkelerin bazı uçuşlara sınırlama getirmesi, ve yolcu sayısının büyük oranda düşmesi hava yolu şirketlerini vuruyor.

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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Alexandre de Juniac, Covid-19 salgınının 2-3 ay daha devam etmesi halinde, bazı hava yolu şirketlerinin iflas edebileceğini, havacılık sektöründe de yeni konsolidasyonlar olabileceğini açıkladı.

Euronews'te yer alan habere göre De Juniac, havayollarının koronavirüse bağlı yaşayacağı gelir kaybının Trump yönetiminin Avrupa ülkelerine seyahati sınırlamasından önce tahmin edilen 113 milyar doların "muhtemelen üzerinde" olacağını söyledi.

De Juniac, "Kısıtlama getiren tüm hükümetlerden ve özellikle ABD hükümetinden bu kararı hafifletmek ya da kaldırmak için kalıcı olarak incelemelerini istiyoruz, ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi.

IATA dün, hükümetlerin nakit sıkıntısında olan havayolları için kredi limitlerini uzatmayı, altyapı maliyetlerini azaltmayı ve vergileri düşürmeyi değerlendirmesini istemişti. Almanya, Fransa ve İtalya'ya hizmet veren havayolları en fazla risk altında olanlar.
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