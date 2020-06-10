Havayolu şirketleri için asıl kriz 2021'de: IATA'dan rekor zarar tahmini

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yeni tür koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası havayolu şirketlerinin gelirlerinin yarı yarıya azalmasıyla bu yıl 84 milyar dolarlık rekor net zarar yazacağını tahmin ettiklerini açıkladı.







DW Türkçe'nin haberine göre kuruluş, havayolu şirketlerinin geçen yıl 838 milyar dolar seviyesinde olan gelirinin bu yıl 419 milyar dolara inmesini beklediklerini duyurdu.





IATA Genel Direktörü Alexandre de Juniac, bu yılın her gününün sektöre 230 milyon dolar zarara mal olduğunu açıkladı. Bu rakam, uçan yolcu başına 38 dolar zarar anlamına geliyor.





IATA 2021'de hava trafiğinin toparlanmasının zaman alacağını ve havayolu şirketlerinin de iş yapmak için fiyatları düşürmesiyle zararın 100 milyar doları bulabileceği uyarısında bulundu.





De Juniac 2021'de havayolu şirketlerinin "kırılgan" olmaya devam edeceğini, bunun da yolcular için avantaj yaratacağını kaydetti. IATA 2021 yılında havacılık sektörünün 598 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyor.





Bu yıl yolcu sayısının 2,5 milyara inmesi gelecek yıl ise 3,38 milyara tırmanması bekleniyor. Ancak bu seviye 2019 yılından yüzde 25 daha az.





Öte yandan Fransa'da hükümet zor durumdaki havacılık sektörü için 15 milyar euroluk destek paketi açıkladı. Sektördeki istihdamı ve uçak üreticisi Airbus ile havayolu şirketi AirFrance'ın rekabet edebilirliğini korumayı da hedefleyen destek paketinden faydalanan şirketlerin daha fazla ve hızlı bir şekilde elektrik, hidrojen ve diğer düşük emisyonlu uçaklara yatırım yapması isteniyor.





Fransa'nın havacılık sektörünü "dünyadaki en temiz" sektör yapmak istediği belirtiliyor.





Türkiye'de de Türk Hava Yolları süreçten ciddi anlamda zarar gören şirketlerden.





4 Haziran tarihinde iç hat uçuşlarına başlamayı planlanan THY, 2020 yılının ilk çeyreğine ait finansal raporlarını yayımladı.





Şubat ayının başında Çin uçuşlarını durduran THY, sonraki aylarda kademli olarak tüm uçuşlarını durdurdu. Şu anda diğer ülkelerdeki vatandaşları getirmek için yapılan tahliye ve kargo uçuşlarının dışında herhangi bir uçuş icra edilmiyor.





THY tarafından KAP’a gönderilen 2020 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar raporunda yılın ilk çeyreğinde yani Ocak – Mart döneminde 2 milyar 23 milyon TL zarar edildiği açıklandı.





Tüm dünya genelinde uçakların yüzde 90’lık bölümünün yerde olması nedeniyle zarar açıklanması bekleniyordu.



