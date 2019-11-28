Havayolu şirketleri isyanda!

Sektörde büyük ses getiren bu açıklamanın ardından İstanbul Havalimanı’nın devreye girmesi ile hava taşımacılığında yaşanan maliyet artışlar yeniden gündemde.







Dünya gazetesinin haberine göre maliyet artışları sadece yolcu taşımacılığı yapan havayolu şirketlerini değil, hava kargocuları, acenteleri, hatta gümrük müşavirlik şirketlerini de zorluyor.





Firmaların İGA’dan indirim, hükumetten destek beklediği ifade ediliyor.





Atlas Global, THY, Pegasus ve İGA yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin (UTİKAD) Genel Müdürü Cavit Uğur, İstanbul Havalimanı’nın devreye girmesi ile yolcu taşımacılığı yapan havayolu şirketleri gibi hava kargo şirketlerinin de maliyetlerinin arttığına dikkat çekti:





“Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kargoların yaklaşık yüzde 70’i yolcu uçaklarının altında taşınıyor. Yolcu altı kargoların yüzde 100’ü de İstanbul Havalimanı’ndan çıkıyor. Öte yandan kargo uçakları Atatürk Havalimanı’ndan kalkıyor olsa da zaman zaman İstanbul Havalimanı da kullanılıyor. Yüklerin bir kısmı yolcu uçağı bir kısmı ise kargo uçakları ile taşındığı için bazı yüklerin havalimanları arasında transferi yapılıyor. Bu da ekstra maliyet getiriyor. Burada en büyük problemlerden biri mesafeler. Hem İstanbul Havalimanı’na ulaşım süresi arttı hem de bu yol üzerindeki paralı geçişler maliyetleri artırdı. Ayrıca havalimanı içinde transfer süreleri uzadığı için körük ve transfer aracı ihtiyacı arttı. Tüm bunlar giderlerimizi çok ciddi oranda etkiliyor."





Cavit Uğur, kargo firmalarının, acentelerin ve gümrük müşavirlik firmalarının hem Atatürk Havalimanı’nda hem de İstanbul Havalimanı’nda ofisleri olduğunu bu nedenle çifte kira ödemek zorunda kaldıklarını dile getiriyor.





Uğur, sektörün bu konuda hem İstanbul Havalimanı için İGA’dan, hem de Atatürk Havalimanı için Devlet Hava Meydanları’ndan (DHMİ) kira indirimi talepleri olduğunu söylerken “Sektör olarak beklentimiz 2020 sonunda tüm kargo operasyonlarının İstanbul Havalimanı’na taşınması. Maalesef bu süre içerisinde iki ayrı kira ödemek zorundayız. En azından indirim bekliyoruz” çağrısı yapıyor.





Türk Hava Yolları (THY), 2019 yılının ikinci üç aylık dönemine ilişkin mali sonuçlarını 8 Ağustos 2019’da açıklamış, şirketin 2.çeyrek net kârı yüzde 70 düşüşle 133 milyon lira olmuştu. THY Yönetimi telekonferans yöntemiyle yaptığı sunumda THY yönetiminin, İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte artan maliyetlere dikkat çekerek, yeni havalimanının işletmecisi İGA’dan indirim talep etmişti.



