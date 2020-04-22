"Havayolu şirketleri panik içinde"

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, 'Havayollarının 3 isteği' başlıklı bugünkü yazısında koronavirüs salgınının havayolu şirketleri üzerindeki etkilerine değindi.







Cebeci, "Havayolu şirketleri yeniden ayağa kalkabilmek daha doğrusu uçabilmek için hükûmetlere el açmış durumda. Bu korkunç Koronavirüs salgını bitse bile şirketlerin toparlanması zaman alacak. Belçika ve İsveç hükümetleri havayolu şirketlerine ilk el uzatanlar arasında yer aldı. En erken davranan ise Singapur hükümeti oldu. Salgının gelişmesini, yani yayılmasını bile beklemeden Çin’deki felaketten hemen sonra Singapur Havayolları’na para girişini sağladı" ifadelerini kullandı.





Cebeci, yazısında havayolu şirketlerinin isteklerini şu şekilde aktardı:





"Ne istiyorlar?





Havayolu şirketleri isteklerini, beklentilerini üç ana başlıkta topladılar.





1. Doğrudan finansal yardım. Yani karşılıksız sıcak para yardımı.





2. Hükümetler ya da merkez bankaları tarafından krediler, kredi garantileri ve kurumsal tahvil piyasasına destek.





3. Vergi muafiyeti."



