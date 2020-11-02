Koronavirüste vaka sayıları hızla artarken, ülkelerin yeniden sınırlarını kapatması durumunda çok sayıda şirketi yeniden zor günler bekliyor.







Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Alexandre de Juniac’dan havayolu şirketlerine kötü haber geldi. Alexandre de Juniac koronavirüs salgınının global olarak daha az havayolu şirketine yaşam alanı bırakacağını duyurdu.





Havacılık sektörünün durumunu kıtalar arası trafiğin yüzde 90'dan fazla azalmasıyla "felaket" olarak tanımlayan De Juniac, Avrupa'da hava trafiği geçen yıl görülenin yaklaşık yüzde 35'i temsil ettiğini ve sektörün son derece ciddi ve zor bir durumda olduğunu söyledi.





IATA Başkanı Alexandre de Juniac şöyle devam etti:





“Sektörün bu krizden öncekine göre daha küçük çıkması muhtemel, yani daha az oyuncu olacak, muhtemelen öncekinden daha küçük olacak. Bu, yolcuların bazı destinasyonlara daha az erişim sağlayacağı ve daha az hareket özgürlüğüne sahip olacağı anlamına geliyor."