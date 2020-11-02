Samanyolu Haber /Gündem / Havayolu şirketlerine kötü haber /02 Kasım 2020 21:20

Havayolu şirketlerine kötü haber

Milyonlarca insanı hasta eden ve ölümlere neden olan koronavirüs salgınının en çok vurduğu sektörlerin başında havacılık geliyor. Ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle çok sayıda dev havayolu şirketi mali krize girdi. Ekonomik krizi aşamayan şirketler konkordato ilan etti ya da iflas sürecine girdi. Havacılık sektöründe çalışan çok sayıda kişi işsiz kaldı.

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Koronavirüste vaka sayıları hızla artarken, ülkelerin yeniden sınırlarını kapatması durumunda çok sayıda şirketi yeniden zor günler bekliyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Alexandre de Juniac’dan havayolu şirketlerine kötü haber geldi. Alexandre de Juniac koronavirüs salgınının global olarak daha az havayolu şirketine yaşam alanı bırakacağını duyurdu.

Havacılık sektörünün durumunu kıtalar arası trafiğin yüzde 90'dan fazla azalmasıyla "felaket" olarak tanımlayan  De Juniac, Avrupa'da hava trafiği geçen yıl görülenin yaklaşık yüzde 35'i temsil ettiğini ve sektörün son derece ciddi ve zor bir durumda olduğunu söyledi.

IATA Başkanı Alexandre de Juniac şöyle devam etti:

“Sektörün bu krizden öncekine göre daha küçük çıkması muhtemel, yani daha az oyuncu olacak, muhtemelen öncekinden daha küçük olacak. Bu, yolcuların bazı destinasyonlara daha az erişim sağlayacağı ve daha az hareket özgürlüğüne sahip olacağı anlamına geliyor." 
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