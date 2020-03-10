Havayolu şirketlerine petrol şoku!

Düşen petrol fiyatları genelde havayolu şirketlerinin yüksek maliyetlerini azaltması açısından avantajlı olsa da yakıtı yüksek seviyelerden sigorta ettiren şirketler halihazırda Koronavirüs etkisiyle seyahatlerin de azaldığı bir dönemde petroldeki düşüşü avantaja çeviremiyor.







Şirketler genelde gelecekteki fiyat artışlarından korunmak amacıyla yakıtını hedge ediyor. Singapur Havayolları, British Airways ve Ryanair Holding Plc de bunlardan birkaçı. Petroldeki bu serbest düşüş ise bu şirketlerin paralarını şimdi maliyetli hâle getiriyor.





PETROL KÖRFEZ SAVAŞI'NDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE





Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık üçte birini kaybederek 28 dolara kadar düşerken ve 1991'deki Körfez Savaşı'ndan beri en sert düşüş kaydedildi.





Singapur Havayolları bu ay sonuna kadarki yakıt ihtiyacının beşte dördünü 76 dolardan sabitlemişti. Fiyat düşüşünün, ekonomisi petrole bağlı Ortadoğulu şirketlere doğrudan etkileri olabileceği belirtiliyor.





Seul'deki Eugene Investment & Securities'de Analist olan Bang Min Jin, "Petroldeki dramatik düşüş havayolları şirketleri için iyi bir haber değil, çünkü şu an kimse seyahat etmiyor. Yakıtını hedge etmeyen firmalar, hedge edenlere göre daha iyi durumda olacak." diye konuştu.





AMERİKALI ŞİRKETLER KAZANÇLI ÇIKTI





Hedge mekanizmasını daha az kullanan ABD'li şirketlerin yüksek oranda bu mekanizmayı kullanan Avrupa ve diğer bölgelere kıyasla daha avantajlı olacağı belirtiliyor.





Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği geçen hafta yaptığı açıklamada Koronavirüs salgınının havayolu şirketlerinde 113 milyar dolar kayba sebep olabileceğini, yakıt fiyatlarındaki düşüşün ise maliyetleri 28 milyar dolar azaltarak darbe alan sektörü bir nebze rahatlatacağını bildirdi.