Samanyolu Haber /Dünya / Havayolu şirketlerinin bazıları Rusya uçuşlarını durdurdu /28 Aralık 2024 13:34

Havayolu şirketlerinin bazıları Rusya uçuşlarını durdurdu

25 Aralık’ta Bakü-Grozni seferini yapan uçağın düşmesi ve 38 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası bazı havayolu şirketleri Rusya uçuşlarını askıya aldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Aralık ayı sonunda üç yabancı havayolu şirketi, Rusya’ya veya Rusya’dan gerçekleştirilen uçuşlarını sınırladı.

Azerbaycan, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) havayolu şirketleri, Rusya’ya yönelik bazı uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Karar çok sayıda şehre uçuşları etkileyecek

Azerbaycan Sivil Havacılık Devlet Ajansı, uçuş güvenliğiyle ilgili riskler nedeniyle, Bakü’den Grozni, Mahaçkale, Soçi, Mineralnıye Vodı, Vladikavkaz, Nijniy Novgorod, Samara, Saratov, Ufa ve Volgograd’a uçuşları durdurdu.

Kazakistan havayolları, Astana-Ekaterinburg uçuşlarını 28 Aralık 2024 - 27 Ocak 2025 tarihleri arasında durdurdu. Astana’dan Omsk ve Novosibirsk’e uçuşlar devam edecek. İptal edilen uçuşların yolcularına bilet ücretleri iade edilecek veya diğer uçuşlara ücretsiz bilet değişikliği yapılacak.

Dubai havayolları ise Soçi-Dubai ve Mineralnıye Vodı-Dubai uçuşlarını 28 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında iptal etti. Şirket, diğer uçuşlar için ek koltuk tahsisi üzerinde çalıştığını ve yolcuların farklı havayolu şirketlerine yönlendirileceğini belirtti.

Alınan bu kararlar, yaşanan uçak kazasının ardından güvenlik önlemleri çerçevesinde uygulandı. Yolcular, alternatif seçeneklerden yararlanabilecek veya bilet ücretlerini geri alabilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Havayolu şirketlerinin bazıları Rusya uçuşlarını durdurdu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:40:15