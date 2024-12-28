Havayolu şirketlerinin bazıları Rusya uçuşlarını durdurdu

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Aralık ayı sonunda üç yabancı havayolu şirketi, Rusya’ya veya Rusya’dan gerçekleştirilen uçuşlarını sınırladı.



Azerbaycan, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) havayolu şirketleri, Rusya’ya yönelik bazı uçuşlarını durdurma kararı aldı.



Karar çok sayıda şehre uçuşları etkileyecek



Azerbaycan Sivil Havacılık Devlet Ajansı, uçuş güvenliğiyle ilgili riskler nedeniyle, Bakü’den Grozni, Mahaçkale, Soçi, Mineralnıye Vodı, Vladikavkaz, Nijniy Novgorod, Samara, Saratov, Ufa ve Volgograd’a uçuşları durdurdu.



Kazakistan havayolları, Astana-Ekaterinburg uçuşlarını 28 Aralık 2024 - 27 Ocak 2025 tarihleri arasında durdurdu. Astana’dan Omsk ve Novosibirsk’e uçuşlar devam edecek. İptal edilen uçuşların yolcularına bilet ücretleri iade edilecek veya diğer uçuşlara ücretsiz bilet değişikliği yapılacak.



Dubai havayolları ise Soçi-Dubai ve Mineralnıye Vodı-Dubai uçuşlarını 28 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında iptal etti. Şirket, diğer uçuşlar için ek koltuk tahsisi üzerinde çalıştığını ve yolcuların farklı havayolu şirketlerine yönlendirileceğini belirtti.



Alınan bu kararlar, yaşanan uçak kazasının ardından güvenlik önlemleri çerçevesinde uygulandı. Yolcular, alternatif seçeneklerden yararlanabilecek veya bilet ücretlerini geri alabilecek.