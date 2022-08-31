Havayolunda tavan bilet fiyatına sessiz sedasız zam

Akaryakıt fiyatları ve döviz kurlarındaki artışlar ulaşım ücretlerinde yeni zamları beraberinde getiriyor.





Yaklaşık altı ay önce 599 TL’den 699 TL’ye çıkarılan iç hat havayolu tavan bilet fiyatlarına haziranda 990 TL’ye çıkarılmıştı.





Ama bugün bilet almak isteyen yurttaşlar belirlenen bu tavanın çok üstünde rakamlarla karşılaşıyor.





THY’nin sitesindeki fiyatlara göre yeni tavan 1150 TL, aktarmalı uçuşlarda bu rakam daha da yükselebiliyor.





Örneğin, İstanbul’dan Rize veya Van’a uçakla seyahat etmek isteyenlerin karşılaştığı ücretlerin bazıları şöyle:



