Havelsan'da şüpheli ölüm: Siber güvenlik uzmanı evinde asılı bulundu!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yine dikkat çeken bir ölüm... Cuma günü Havelsan'da çalışan 32 yaşındaki Siber Güvenlik Uzmanı R.K. evindeki ranzaya asılı halde bulundu. R.K.'nın asılı halde durduğunu gören kuzeni ekiplere haber verdi. Kuzeni, R.K'yı yaşama ihtimaline karşın indirdiğini ifade etti. Ekiplerin yaptığı araştırmada kuzeni ile beraber ikamet eden R.K'nın Havelsan'da Siber Güvenlik Uzmanı olduğu, herhangi bir ekonomik ya da psikolojik sorunu olmadığı bilgilerine ulaşıldı.



SIR ÖLÜMLERDEN BİRİSİ DE ROKETSAN'DA OLMUŞTU

Halktv'de yer alan habere göre savunma Sanayii'nde önemli kurumlarda olan şüpheli ölümler gizemini koruyor. Havelsan çalışanı gibi bir sır ölüm de Roketsan'da olmuştu. 3 Ocak tarihinde Roketsan'da çalışan yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in cansız bedeni evinde bulunmuştu. Cansız bedeni incelemeye gönderilen Yücel'in kesin ölüm nedeninin sodyum nitrat zehirlenmesi olduğu ortaya çıkmıştı.