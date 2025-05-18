Samanyolu Haber /Gündem / Havelsan'da şüpheli ölüm: Siber güvenlik uzmanı evinde asılı bulundu! /18 Mayıs 2025 15:43

Havelsan'da şüpheli ölüm: Siber güvenlik uzmanı evinde asılı bulundu!

Ankara'da 32 yaşındaki R.K. isimli Siber Güvenlik Uzmanı, evindeki ranzaya asılı halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler R.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Geride bıraktığımız Ocak ayında da Roketsan'da çalışan yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulunmuştu.

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yine dikkat çeken bir ölüm... Cuma günü Havelsan'da çalışan 32 yaşındaki Siber Güvenlik Uzmanı R.K. evindeki ranzaya asılı halde bulundu. R.K.'nın asılı halde durduğunu gören kuzeni ekiplere haber verdi. Kuzeni, R.K'yı yaşama ihtimaline karşın indirdiğini ifade etti. Ekiplerin yaptığı araştırmada kuzeni ile beraber ikamet eden R.K'nın Havelsan'da Siber Güvenlik Uzmanı olduğu, herhangi bir ekonomik ya da psikolojik sorunu olmadığı bilgilerine ulaşıldı.

SIR ÖLÜMLERDEN BİRİSİ DE ROKETSAN'DA OLMUŞTU
Halktv'de yer alan habere göre savunma Sanayii'nde önemli kurumlarda olan şüpheli ölümler gizemini koruyor. Havelsan çalışanı gibi bir sır ölüm de Roketsan'da olmuştu. 3 Ocak tarihinde Roketsan'da çalışan yazılım mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in cansız bedeni evinde bulunmuştu. Cansız bedeni incelemeye gönderilen Yücel'in kesin ölüm nedeninin sodyum nitrat zehirlenmesi olduğu ortaya çıkmıştı.
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