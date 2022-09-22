Samanyolu Haber /Gündem / Sabah, Cevheri Güven'i hedef gösterdi, Güven MİT'i işaret etti /22 Eylül 2022 13:33

Sabah, Cevheri Güven'i hedef gösterdi, Güven MİT'i işaret etti

Sabah Gazetesi, bugünkü manşetinde Nokta Dergisi eski genel yayın yönetmeni Cevheri Güven’i hedef olarak gösterdi. Almanya’da yaşayan Cevher’i Güven’in Alman yasalarına göre yasak olan özel hayatıyla ilgili bilgileri manşetinden verdi.

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma


Sabah Gazetesi, bugünkü manşetinde Nokta Dergisi eski genel yayın yönetmeni Cevheri Güven’i hedef olarak gösterdi. Almanya’da yaşayan Cevheri Güven’in Alman yasalarına göre yasak olan özel hayatıyla ilgili bilgileri manşetinden veren Sabah Gazetesi açıkça Avrupa’nın göbeğinde suç işledi. 

Olayla ilgili MİT’i işaret eden Cevheri Güven, kendisiyle ilgili yapılan kanunsuz hedef göstermeye,  “Hakan Fidan ne yapmaya çalışmaktadır.” diye tepki verdi. 

Sosyal Medya üzerinden Cevheri Güven’e destek mesajları hızla artarken ilk tepki verenlerin başında Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı oldu. Ataklı, yayınladığı videoda, “Bugün Sabah şeysinde Cevheri Güven’i manşet yapmışlar. Mehmet Barlas'a da yazı yazdırmışlar. Adamı yakaladık diyorlar, adam zaten Hessen'deymiş. 3 ay boyunca yaptıkları saha çalışmasında yakalamışlarmış. Oğlum, evladım, kafasızlar bir adam için bu kadar mesai harcayacağınıza AKP’nin içinde bir araştırma yapsanıza ne utanma ne arlanma kaldı.” dedi.  


Konuyla ilgili bilgi veren hukukçular, Sabah Gazetesi'nin ve çalışanlarının Almanya yasalarına göre açıkça suç işlediklerini ve dava açılması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşabileceklerini ifade etti.   
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