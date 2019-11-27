Samanyolu Haber /Gündem / Havuz medyası düğmeye bastı /27 Kasım 2019 15:36

Havuz medyası düğmeye bastı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine karşı yeni parti kurmak için kolları sıvayan Ahmet Davutoğlu'nu cezalandırmak için Bilim ve Sanat Vakfı'na ait Şehir Üniversitesi'ni hedefe koyduğu iddia edilmişti. Halkbank'ın geçen ay üniversitenin bütün mal varlığına ve banka hesaplarına haciz kararı aldırmıştı. AKP hükümetinin kurduğu medya havuzunda yer alan Akşam gazetesinde bugün Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer Dinçer'i hedef alan bir haber yayımlandı. Dinçer AKP hükümetlerinde, Çalışma ve Milli Eğitim bakanlıkları görevlerini ifa etmişti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, 2014 yılı ağustos ayı ila 2016 yılı mayıs ayı arasında AKP genel başkanlığı koltuğunda oturan eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’ne yönelik çemberi giderek daraltıyor.

Halkbank'ın haciz işlemi ile eli kolu bağlanan İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Dinçer, kendilerine yönelik haciz kararında adres olarak hükümeti göstermişti.

Ömer Dinçer, Şehir Üniversitesi'nin hukuksuz bir şekilde kapatılmak istendiğini belirtmişti.

HAVUZ GAZETESİ AKŞAM’DAN "DİNÇER' OKULLARI!” HABERİ

AKP'nin kurduğu medya havuzunda yer alan Akşam gazetesi Şehir Üniversitesi'nin maruz kaldığı hukuksuzlukları basın toplantısı ile anlatan Ömer Dinçer’i hedef aldı.

Akşam’ın “'Dinçer' Okulları!” başlıklı haberinde, "Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Dinçer'in Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde devletin parasıyla inşa edilen birçok okula kendi ismini verdirdiği ortaya çıktı." ifadeleri yer aldı. 

Şehir Üniversitesi'ni hedef alan Akşam gazetesi, İstanbul Güngören'de Ömer Dinçer İmam-Hatip Ortaokulu'nun fotoğrafını da yayımladı.

Haberde, "Başında bulunduğu Şehir Üniversitesini batırma aşamasına getiren Dinçer'in kendi ismini verdirdiği okullar arasında ilkokul, ortaokul, Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinin olduğu öğrenildi." denildi. 

Akşam gazetesi; İstanbul, Konya ve Karaman'da Dinçer'in isminin verildiği okulları tek tek sıraladı.
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