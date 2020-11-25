Havuz medyası Korona'nın ilacını buldu

Dünyada şu ana kadar 1 milyon 400 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşı ve diğer tıbbi tedavi çalışmaları devam ederken, bilim dışı "çözüm"ler insan sağlığını tehdit ediyor.







Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) ihale rekortmeni yaptığı Albayrak ailesine ait Yeni Şafak gazetesi bugünkü manşetine "Koronavirüs'e karşı zeytin yaprağının faydalı olduğunu" iddia ettiği bir haberi taşıdı.









Yeni Şafak'ın haberine göre, fabrikada çalışanlar ve ailelerinde Koronavirüs vak'aları sıfırlandı!





Gazetenin haberinde zeytin yaprağının Koronavirüs'ü "sıfırlayan" etkisine örnek olarak Albayrak Grubu'na ait TÜMOSAN ve Varaka Kâğıt fabrikalarında Koronavirüs'e yakalanan işçilerden söz edildi.





Haberdeki ilgili bölümler şöyle: "500 çalışanı olan TÜMOSAN Traktör fabrikası işçilerinin 94’ü Korona'ya yakalanmıştı. Yaklaşık 2 aydır her gün sabah akşam zeytin yaprağı çayı içirilen 500 TÜMOSAN çalışanı ve ailelerinde korona vakası sıfırlandı."





HASTANELERDE DE DENEMİŞLER!





"Aynı deneme, Balıkesir’deki eski SEKA yeni Varaka Kâğıt Fabrikasında da yapıldı. Fabrikada çalışan 460 kişiye günde 3 defa zeytin yaprağı çayı ikram edildi. Sonuç yine şaşırtıcı oldu, vak'alar sıfırlandı. Sadece 1 kişi Covid-19’a yakalandı, o personelin de zeytin yaprağı çayı içmediği belirlendi."





Habere göre "zeytin yaprağı" formülü, İstanbul’daki 3 hastanede denendi ve denemelerle zeytin yaprağının virüse karşı önemli bir koruyucu (!) olduğu iddia edildi.