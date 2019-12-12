Havuz medyası şimdi de Davutoğlu'nun kızını hedef aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın abisi Serhat Albayrak’ın yönetimindeki Turkuaz Medya Grubu’na bağlı olan Takvim Gazetesi, Ahmet Davutoğlu’nun kızı Hacer Bike Davutoğlu’nu hedef aldı.







AKP’ye yakınlığı ile bilinen Takvim gazetesi, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kızı Hacer Bike Davutoğlu’nu, Şehir Üniversitesi’ndeki öğrencileri organize edip sokağa çıkartmakla suçladı. “Öğrenciler sokağa çağrılmıştı! Bakın perde arkasındaki isim kim çıktı?” başlığı ile haber yapan gazete, Davutoğlu’nu öğrencileri organize etmekle suçladı.







