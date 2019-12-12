Havuz medyası şimdi de Davutoğlu'nun kızını hedef aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın abisi Serhat Albayrak’ın yönetimindeki Turkuaz Medya Grubu’na bağlı olan Takvim Gazetesi, Ahmet Davutoğlu’nun kızı Hacer Bike Davutoğlu’nu hedef aldı.
AKP’ye yakınlığı ile bilinen Takvim gazetesi, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kızı Hacer Bike Davutoğlu’nu, Şehir Üniversitesi’ndeki öğrencileri organize edip sokağa çıkartmakla suçladı. “Öğrenciler sokağa çağrılmıştı! Bakın perde arkasındaki isim kim çıktı?” başlığı ile haber yapan gazete, Davutoğlu’nu öğrencileri organize etmekle suçladı.
Halkbank ile Şehir Üniversitesi’nde yaşanan krize AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’da dâhil olunca süreç çirkinleşmeye başladı. İlk önce Erdoğan, eski yol arkadaşlarını “dolandırıcılıkla” suçladı. Erdoğan’ın sert suçlamalarının ardından AKP’ye yakın medya, Ahmet Davutoğlu’nu ve ailesini hedef alan haberler yapmaya başladı.
Hacer Bike Davutoğlu, “#Şehirhepimizin” etiketiyle gerçekleştirilen imza kampanyasını ve öğrencilerin katıldığı yürüyüşü organize ettiği iddiasıyla havuz medyasının hedefi oldu. Havuzun hedefinde olan Davutoğlu’na arkadaşları sahip çıktı. Şehirhepimizin İnsiyatifi öğrencileri, Hacer Bike Davutoğlu’nun lider pozisyonunda olmadığını, inisiyatifin bir parçası olarak yürüyüşe katıldığını belirtti.