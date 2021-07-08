Samanyolu Haber /Medya / Havuz medyası Soylu'yu sildi: Bahçeli'nin övücü sözlerini sansürlediler /08 Temmuz 2021 11:35

Havuz medyası Soylu'yu sildi: Bahçeli'nin övücü sözlerini sansürlediler

Medya eleştirmeni Faruk Bildirici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek çıktığı sözleri ile Anayasa Mahkemesi’ne ilişkin sarf ettiği sözlerinin iktidara yakın medya organlarınca sansürlendiğini yazdı.

SHABER3.COM

Bildirici, bugünkü, “İktidar medyasından Bahçeli'ye Soylu ve Anayasa Mahkemesi sansürü” başlıklı yazısında, “Dün sadece Türkiye gazetesi Bahçeli’nin Soylu’ya sahip çıkmasını ilk sayfadan ‘Süleyman Soylu yalnız değildir’ diyerek başlığa çıkardı.  Yeni Akit de iç sayfadan küçük verdiği habere ‘Bahçeli’den Süleyman Soylu’ya destek’ başlığı koydu. Sabah, Hürriyet, Milliyet, Akşam ve Yeni Şafak gazeteleri Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerini başlığa taşıdılar. Bu gazetelerin tümü, ağız birliği etmişçesine Bahçeli’nin Soylu hakkındaki sözlerini haberin içine gömdü” diye yazdı.

“İktidar medyasının bu tutumu, haber değeri açısından değil siyasi kaygılarla yaklaşıldığının bir göstergesi” diyen Bildirici, “Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Soylu’yu İçişleri ile ilgili iki toplantıya çağırmadığı ve birlikte fotoğraf vermekten kaçındığı bir dönemde Bahçeli’nin Soylu’ya sahip çıkması önümüzdeki günlerde siyasete yön verecek nitelikte bir çıkıştır” görüşünü ifade etti.

“Yargı bağımsızlığının kalmadığını yargı mensuplarının bile kabul ettiği bir dönemde…”

“Bence iktidar medyasının Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi (AYM) ile ilgili sözlerine yönelik tutumu, Soylu hakkındaki sözlerine yaklaşımından daha enteresan ve daha bütünlüklüydü” diyen Bildirici, şunları kaydetti:

“Bahçeli’nin ağır dille yaptığı suçlamalar Anayasa Mahkemesi’ni baskı altına alıyor. MHP ve AKP’nin yeni anayasa taslağı üzerinde çalıştıkları düşünülürse, Anayasa Mahkemesi kapatılmasa bile yetkilerinin tırpanlanmasının gündeme gelebileceği görülüyor. Hem de Anayasa Mahkemesi’nin gündeminde HDP’nin kapatılması davası gibi önemli konular bulunuyor.

Yargı bağımsızlığının kalmadığını yargı mensuplarının bile kabul ettiği bir dönemde Anayasa Mahkemesi’nin Bahçeli tarafından böylesine baskı altına alınması demokrasi ve hukuk devleti açısından son derece tehlikeli.

Bağımsız ve eleştirel medyanın kamuoyunun dikkatini bu tehlikeye çekmesi gerekirken Bahçeli’nin suçlamalarını -iktidar medyası gibi- görünmez kılması yanlış. Hâlâ bir nebze de olsa iktidara mesafeli kalarak işlevini yerine getirmeye çalışan bir kurumu savunmak, ona yönelik baskılara karşı çıkmak gerekir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Havuz medyası Soylu'yu sildi: Bahçeli'nin övücü sözlerini... Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:19:01