Havuz medyası Time To Help'in Ramazan yardımlarını hedef aldı: 'Artık açıktan yapıyorlar'

'Sabah Avrupa', 15 Temmuz sonrası Türkiye’deki hukuksuz ve baskı ortamından Yunanistan’a sığınan kişilerin de aralarında yer aldığı ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları gündeme getirdi. Sabah gazetesi, ”Başta Almanya olmak üzere, Belçika, Fransa, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve İngiltere’de organize olan oldular.., gıda maddelerini Belçika’nın Aalst kentinde kolileyip Yunanistan’a TIR’lar ile taşımaya başladı” ifadelerini kullandı.







Haberde birçok nefret söylemi kullanan gazete, başlıkt ‘vurgun’ iftirasını atarken, haberde yardımların kurallar çerçevesinden toplandığı da itiraf etti.







Mesnetsiz iddialara yer verilen haberde, ‘Önceden bu tür faaliyetleri gizli yapıyorlardı, artık gizlemeye gerek duymuyor, yardımları Yunanistan’daki arkadaşlarına ulaştıracaklarını açıkça beyan ediyorlar” denildi.





TIME TO HELP KOORDİNATÖRÜ: DÜNYADAKİ TÜM MAĞDURLARA YARDIM EDİYORUZ





TR724’e konuşan Time to Help Derneği Belçika Proje Koordinatörü Mustafa Erdoğan, “İktidar yanlısı Sabah’ın Avrupa baskısında Time to Help’in yardım çalışmalarını karalama amacıyla çıkan haber yalanlarla dolu. Haberde doğru ifadeler de yok değil. Yunanistan’daki mağdurlara yasal yollardan yardım yaptığımızı bunu da açıktan gerçekleştirdiğimizi kaleme almışlar. İlave etmek isterim ki, sadece Yunanistan’daki kardeşlerimize değil, Ukraynalı savaş mağdurlarına da Mali’deki biçarelere de yardım etmeye çalışıyoruz. Bizim bu iftiralarla vakit kaybetmeye niyetimiz yok. Yapılacak çok iş var. Haberlerindeki ‘hain’ ve ‘fetö’ yaftalarını da kendilerine iade ediyorum. Bu vesile ile yardımsever bağışçılarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.” dedi.