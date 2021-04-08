Samanyolu Haber /Medya / Havuz medyası yöneticisine 1 yıl 8 ay hapis /08 Nisan 2021 12:09

Havuz medyası yöneticisine 1 yıl 8 ay hapis

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Hamzaçebi’nin şikayeti sonrasında bana 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

SHABER3.COM

Havuz medyası yöneticilerinen Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin özel görüntülerini haberleştiren Sabah gazetesi muhabirinin haberini internet sitelerinde yayımladıkları gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını yazdı.

“’Ne alaka? Senin günlük yazıların var. Gazetenin sorumlu müdürlüğü görevin var. Ama internetten niye sen ceza alıyorsun ki, Ali bey?’ diyeceksiniz. Ben de 5 yıldır, mahkemeye onu anlatmaya çalışıyordum zaten” diyen Karahasanoğlu, Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Hayal Öztürk'ü de hedef göstererek cezanın doğru olmadığını öne sürdü.
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