Havuz Medyasında istifa hareketliliği : İbrahim Karagül görevi bıraktı

Hükümete yakın Albayrak Holding'e ait Yeni Şafak gazetesinde istifa yaşandı. 8 yıldır Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda oturan İbrahim Karagül görevinden istifa ettiğini açıkladı.





İbrahim Karagül, istifa kararını gazetedeki çalışma arkadaşlarına e-posta ile duyurdu. Karagül, 25 yıldır Yeni Şafak’ta çalıştığını belirterek gazetede yazı yazmaya devam edeceğini belirtti.





İBRAHİM KARAGÜL YENİ ŞAFAK'TAKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

İbrahim Karagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği görevimi 31 Aralık itibariyle devrediyorum. Sekiz yıl önce güzel başladık, güzel bitirdik. Yeni Şafak’a ve Albayrak Medya Grubu’na minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 2021’in güzel başlangıçlara açılması dileğiyle." ifadelerini kullandı.





Karagül, istifasına gerekçe olarak herhangi bir şey göstermedi