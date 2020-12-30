Samanyolu Haber /Medya / Havuz medyasında mobbing istifası /30 Aralık 2020 12:38

Havuz medyasında mobbing istifası

Havuz medyasına geçtiği günden bu yana büyük zarar eden, gruba ait gazete tirajlarının dibe vurduğu ve kanallarının izlenirliğinin iyice düştüğü Demirören Medya Grubu'nda bu kez mobbing tartışması yaşanıyor.

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Demirören Medya Grubu'nda uzun süredir görev yapan bir kadın yönetici, başka bir kadın yöneticinin kendisine “mobbing” uyguladığını iddia etti ve bu nedenle işten ayrıldığını duyurdu.

Medyaradar’ın haberine göre yaklaşık sekiz yıldır Posta ve Fanatik gazetelerinde çeşitli görevlerde bulunan ve son beş yıldır Fanatik gazetesinin Marka ve Pazarlama Müdürlüğünü yapan Pelin Yelda İpekçi istifa etti. 

İpekçi, istifa gerekçesinde mobbinge uğradığını iddia etti. İpekçi, iki ay önce Demirören Medya Kurumsal İletişim Direktörü olarak atanan Ayşe Kırımlı’nın kendisine mobbing uyguladığını öne sürdü. Bu nedenle görevinden ayrılmak zorunda bırakıldığını belirten İpekçi’nin Kırımlı'ya manevi tazminat davası açacağı da öğrenildi.

Mobbing iddialarının hedefindeki Ayşe Kırımlı, Milliyet gazetesinde Kurumsal İletişim Direktörlüğü yapıyor.
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