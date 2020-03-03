Havuz medyasında yeni kriz!

"Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sır küpü" diye bilinen Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Zeki Yeşildağ'ın yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturduğu Türk Medya (TM), 31 Aralık 2019'da Star gazetesi ile birlikte kapısına Güneş gazetesinin kapısına kilit vurmuştu.





Güneş gazetesi, o günden beri grubun bir diğer gazetesi olan Akşam’ın ilavesi olarak yayımlanıyor.





HAVUZDAKİ İKİ GRUP ARASINDA ALACAK-BORÇ KRİZİ





Güneş'in sayfalarının son iki gündür Akşam’ın içinde yer almaması "Türk Medya'da mali kriz sürüyor" iddialarını kuvvetlendirdi.





İddialara göre; Akşam’ı basan Turkuvaz Medya (Sabah-ATV'nin sahibi) alacaklarını tahsil edemediği için TM'ye ihtarname gönderdi. Ancak tahsilat yine aksayınca Güneş’i basmamaya karar verdi.





TM'nin Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın da aralarında bulunduğu bankalara 500 milyon liradan fazla borcu olduğu ortaya çıkmıştı.



