Samanyolu Haber /Medya / Havuz medyasında yeni kriz! /03 Mart 2020 17:26

Havuz medyasında yeni kriz!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin işadamlarından topladığı rüşvetlerle kurduğu havuzda yer alan gazetelerde kriz bitmiyor. Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın idare ettiği Turkuvaz Medya, Akşam'ın ortasına ilave olarak konulan Güneş gazetesini Türk Medya'nın borçları sebebiyle basmadı.

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"Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sır küpü" diye bilinen Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Zeki Yeşildağ'ın yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturduğu Türk Medya (TM), 31 Aralık 2019'da Star gazetesi ile birlikte kapısına Güneş gazetesinin kapısına kilit vurmuştu. 

Güneş gazetesi, o günden beri grubun bir diğer gazetesi olan Akşam’ın ilavesi olarak yayımlanıyor. 

HAVUZDAKİ İKİ GRUP ARASINDA ALACAK-BORÇ KRİZİ

Güneş'in sayfalarının son iki gündür Akşam’ın içinde yer almaması "Türk Medya'da mali kriz sürüyor" iddialarını kuvvetlendirdi.

İddialara göre; Akşam’ı basan Turkuvaz Medya (Sabah-ATV'nin sahibi) alacaklarını tahsil edemediği için TM'ye ihtarname gönderdi. Ancak tahsilat yine aksayınca Güneş’i basmamaya karar verdi.

TM'nin Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın da aralarında bulunduğu bankalara 500 milyon liradan fazla borcu olduğu ortaya çıkmıştı.

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