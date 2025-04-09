Havuz medyasından Yeni Şafak'a büyük şok: Rusya’da yasaklanması isteniyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Andrey Lugovoy, havuz medyası Yeni Şafak hakkında Rusya Başsavcılığı ve Federal İletişim, Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Araçları Denetim Servisi Roskomnadzor’a resmi başvuruda bulundu.





Lugovoy, gazetenin Rusya hakkında doğru olmayan yayınlar yaptığını belirterek, “istenmeyen kuruluş” ilan edilmesini ve yayınlarının ülkede engellenmesini talep etti.





Milletvekilinin açıklamasına göre, Yeni Şafak uzun süredir Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Kırım’ın “yasadışı ilhakı” yönündeki açıklamalarına yer vermekte, Rusya’nın çeşitli bölgelerdeki faaliyetlerini “işgal” olarak nitelendirmekte ve radikal grupları destekleyen içerikler yayımlamaktadır.





Lugovoy, gazetenin özellikle bazı Rusça yayınlarında, Rusya’nın bazı çok uluslu bölgelerine yönelik ayrılıkçı fikirleri teşvik ettiğini, etnik ayrımcılığı körüklediğini ve Rus devlet yapısını zayıflatmayı amaçladığını ifade etti. Ayrıca Yeni Şafak’ın Rusça içerikler üretmesiyle, doğrudan Rusya’daki bazı bölgeleri hedef aldığını söyledi.





Gazetede ayrıca Kırım’daki Tatar halkına yönelik sözde ayrımcılık ve hak ihlallerine dair iddiaların sıkça dile getirildiği, bu durumun kamuoyunda kasıtlı bir şekilde algı oluşturma amacı taşıdığı belirtildi.





Milletvekili Lugovoy, Türkiye’nin son yıllarda Orta Asya’daki etkisini artırmaya çalıştığını ve bu süreçte Rusya’nın bölgeden dışlanmak istendiğini savundu. Türkiye’nin, Rusya’nın müttefiki olan ülkelerin iç işlerine karıştığını da iddia eden Lugovoy, bu tür medya yayınlarına karşı net adımlar atılması gerektiğini söyledi.





Başsavcılık ve Federal İletişim, Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Araçları Denetim Servisi Roskomnadzor’un önümüzdeki günlerde Yeni Şafak gazetesiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.