Havuz Medyasını büyük başı Sabah'ta Genel Yayın yönetmeni kovuldu





Medyaradar’ın haberine göre, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, bir aylık izne çıkarıldı. Şafak’ın bir süredir yönetimle arasında ciddi anlaşmazlıklar olduğu ve izin dönüşü gazete ile yollarını ayıracağı öğrenildi.





Erdal Şafak’la ilgili kritik gelişmenin ardından kulisler de hareketlendi.













Kağıt üstünde Türkiye’nin en fazla satış yapan gazetesi konumunda bulunan Sabah’ın kaptan koltuğuna geçmek için iki kişinin adının ön plana çıktığı iddia edildi.





Bunlardan ilki köşe yazarı Haşmet Babaoğlu olurken ikincisinin ise Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu olduğu belirtiliyor.1995 yılından beri grupta çeşitli görevlerde bulunan Şafak, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine ise Ergun Babahan'ın istifasının ardından 18 Şubat 2009 tarihinde getirilmişti.