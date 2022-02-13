Havuz medyasının 'kaçarken yakalandı' dediği eski emniyet müdürünün eşi konuştu

Havuz medyası, Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası onaylandığı için tutuklanan KHK’lı emniyet müdürü Necmettin Ulusal’ın, Ankara Emniyet Organize Şube ekiplerinin operasyonuyla kaçarken yakalandığını haber yaptı.







Oysa Necmettin Ulusal, iki yıldır oturduğu Etimesgut’taki evinden perşembe akşamı saat 17.00 sularında gözaltına alındı. Bir gece Ankara KOM’da kaldıktan sonra önceki gün sabah tutuklanıp Sincan Cezaevine gönderildi.





Bold Medya'nın haberine göre, Ulusal’ın, KOM polislerinin başını zorla eğdirdiği sırada çekilen videolarını servis eden İhlas Haber Ajansı’nın görüntülerini yayınlayan Sabah, Takvim gibi yandaş gazeteler ‘firari emniyet müdürü yakalandı’ diyerek yalanlarına bir yenisini daha ekledi.





“İKİ YILDIR AYNI EVDE OTURUYORUZ, İKAMETGAH EŞİMİN ÜZERİNE”





Eşiyle ilgili yazılan yalan haberleri görünce çok üzüldüğünü belireten Necmettin Ulusal’ın eşi Bahar Ulusal, “Biz iki yıldır Etimesgut’taki evimizde oturuyoruz. Bu ev eşimin üzerine. Akşam 5’te iki polis geldi, gelenler de çok saygılıydı. 14 Kasım’dan beri biz zaten valizlerimiz hazır bekliyoruz. Sabah gazetesi 14 Kasım’da eşimin cezasının onaylandığını yazdı, biz de öyle öğrendik. Eşimi arabaya kadar ellerimle teslim ettim, vedalaştık. Bugün yazılanları görünce şok oldum, çok ağrıma gitti.” dedi.





“EŞİM HER PAZARTESİ İMZA ATIYORDU”





Eşinin 2 yıl önce denetimli serbestlikle tahliye olduğunu ve her pazartesi günü Etimesgut’taki Atayurt Jandarma Karakol Komutanlığı’nda imza attığını da söyleyen Bahar Ulusal, “Kaçak bir insan olsa imzaya nasıl gidecek. İnsan onuru bu kadar rencide edilmez. Artık bu yalanlardan çok yorulduk.” diye konuştu.





Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında yargılanan Necmettin Ulusal, daha önce de Sincan Cezaevinde 2 yıl 1 ay hapis yatmış, hastalığı nedeniyle tahliye edilmişti.