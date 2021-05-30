Samanyolu Haber /Gündem / Havuz sponsoru Murat Sancak'tan Peker'e Albayrak cevabı /30 Mayıs 2021 12:29

Havuz sponsoru Murat Sancak'tan Peker'e Albayrak cevabı

Havuz medyası sponsoru ve BMC Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sancak, Sedat Peker'in hakkındaki iddialarına ilişkin olarak, "Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı" yanıtını verdi.

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Sancak Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Berat Albayrak’ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok.Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir. Evime hiçbir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım. O şahsın yine kendi hassasiyetiyle cevap veriyorum, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı ve 2 kız çocuğumun boğazından öyle olmayan bir ticaretten bir damla su bile girmedi, Allah'a çok şükür. Hiç bir şey gizli kalmaz, doğruysa ortaya çıkar bir düşünün yalansa o zaman ne diyeceksiniz?Adama haksızlık ettik diyeceksiniz. Peki ben hakkımı helal ede miyim? O zaman geldiğinde yine burdan yazarım.ortaya atılan bir iddianın doğru olmayabileceğini hesaba katın" ifadesini kullandı. 

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