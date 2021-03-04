Samanyolu Haber /Gündem / Havuza konuştu: Planı beraber hazırladık, devrim gibi bir çalışma oldu /04 Mart 2021 10:22

Havuza konuştu: Planı beraber hazırladık, devrim gibi bir çalışma oldu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, katkıda bulunduğu Yargı Reformu Strateji Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili havuz medyasında övgüler yağdırdı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı için “Reform değil devrim” diyen Feyzioğlu, “Vatandaşa dokunan devrim niteliğinde bir çalışma yapıldı” dedi.

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Feyzioğlu, “Bazıları sorunlara çözüm bulur. Bazıları da her çözüme bir sorun üretir. Yapılabilecek bir şey yok. Bizim görevimiz devrim niteliğindeki bu adımları hayata getirmek. Çok büyük laflar etmek yerine hayata dokunan çözüm önerileri değerlendirdik. Ortaya böyle bir metin çıktı. Ülkeye hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Havuz medyasından Sabah gazetesine konuşan Feyzioğlu Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasnda kendilerinin de görev aldığını açıkladı.

Esasında yeni bir şey getirmeyen, yasalarda var olan ancak uygulanmayan hakları uygulama sözü veren planla ilgili övücü sözler söyleyen Feyzioğlu önceki gün de "bu plan bizi yıldızlara ulaştıracak" şeklinde konuşmuştu.
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