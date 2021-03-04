Havuza konuştu: Planı beraber hazırladık, devrim gibi bir çalışma oldu

Feyzioğlu, “Bazıları sorunlara çözüm bulur. Bazıları da her çözüme bir sorun üretir. Yapılabilecek bir şey yok. Bizim görevimiz devrim niteliğindeki bu adımları hayata getirmek. Çok büyük laflar etmek yerine hayata dokunan çözüm önerileri değerlendirdik. Ortaya böyle bir metin çıktı. Ülkeye hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.





Havuz medyasından Sabah gazetesine konuşan Feyzioğlu Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlanmasnda kendilerinin de görev aldığını açıkladı.





Esasında yeni bir şey getirmeyen, yasalarda var olan ancak uygulanmayan hakları uygulama sözü veren planla ilgili övücü sözler söyleyen Feyzioğlu önceki gün de "bu plan bizi yıldızlara ulaştıracak" şeklinde konuşmuştu.