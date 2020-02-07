Samanyolu Haber /Gündem / Havuzcu isyanlarda: ATV, A Haber'in adını duyan yayına bağlanmaktan vazgeçiyor /07 Şubat 2020 12:40

Havuzcu isyanlarda: ATV, A Haber'in adını duyan yayına bağlanmaktan vazgeçiyor

Havuz yazarı ve sunucu Melih Altınok, kazaya ilişkin yazısında "Atv Son Durak'ın editörleri, Yeni İstanbul Havalimanı ile ilgili soru sormak, açıklamalarını almak için yetkilileri aradılar. Ancak, atv, a haber adını duyan yetkililer yayına bağlanma gereği bile duymadılar!" dedi.

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Altınok, “Kaza, medya, siyaset ve rezalet” başlıklı bir yazı kaleme aldı. A Haber'de gece haberlerini sunduğu öğrenilen Altınok havaalanı kazasıyla ilgili A Haber yayınına kimsenin bağlanmamasını ilginç bir gerekçeyle açıklamaya çalıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus’a ait uçağın pistten çıkmasına değinen yazar ''uçak kazasının yaşandığı çarşamba gecesi Haluk Pekşen ve Barış Yarkadaş gibi ‘kadrolular’ halkı paniğe sevk eden paylaşımlar yapıyorlardı.'' derken şöyle devam etti:

''atv Son Durak'ın editörleri, Yeni İstanbul Havalimanı ile ilgili soru sormak, açıklamalarını almak için yetkilileri aradılar. Ancak, atv, a haber adını duyan yetkililer yayına bağlanma gereği bile duymadılar! Tıpkı, deprem, çığ ya da herhangi bir kriz anında iktidar çevrelerinin yaptığı gibi... Bizler yine bağlantılar ve canlı hava trafiğini yayınlayıp bilgi kirliğinin önünü elimizden geldiğince kesmeye çalıştık tabii.''

Altınok bu noktada suçu uzmanlara ve yetkililere atarak yayına bağlanmama gerekçesi olarak kendilerinin yalan haber yapmaması, yetkililerinse özellikle yalan haber yapan kanallara bağlandığını savundu:

''Ama belli ki sırf bu yüzden... İşimizi iyi yaptığımız için, kendileri hakkında asla yalan haber yapmayacağımızı, iftiraya başvurmayacağımızı bildikleri için bizi pas geçiyorlar. Sonra da soluğu kendileri hakkında yalan haber yapmayı alışkanlık haline getiren kanallarda alıyorlar. Biz sorularımıza cevap bile alamazken, sistematik iftiralarına muhatap oldukları gazetecileri bizzat kendileri arıyorlar, ağırlıyorlar!''
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