Havuzcuya göre virüs 'filmlerdeki gibi' seçilmiş bir ırk üretmek için yayıldı

Yandaş Yenişafak'ın yayın yönetmeni İbrahim Karagül, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) doğal değil, özellikle üretilmiş bir virüs olduğunu öne sürdü. Karagül iddiasını ‘seçkin bir ırk yaratmak üzerine’ kurulu olan dizi ve filmleri örnek göstererek devam ettirdi.





“Kişisel olarak Corona virüsünün, doğal bir virüs olmadığına, ‘üretilmiş’ bir virüs olduğuna ilişkin kanaatim her geçen gün artıyor” diyen Karagül’ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:







“Evet, insan ırkı çok daha büyük felâketleri atlattı. Üstesinden geldi. Corona’yı da yenecek, bundan hiçbir şüphe yok.







Kişisel olarak Corona virüsünün, doğal bir virüs olmadığına, ‘üretilmiş’ bir virüs olduğuna ilişkin kanaatim her geçen gün artıyor.





Bu da, ‘bir sonraki adım’a ilişkin yaygın, etkili, sorgulayıcı ve sonuç doğurucu bir tartışma ve bilinçlenmenin nasıl bir zorunluluk olduğunu önümüze koyuyor.





Yıllardır insan ırkını sınırlandırmaya, buna bağlı olarak biyolojik silah üretmeye, virüslerden yararlanmaya, ‘seçkin bir ırk oluşturma’ya, yeryüzünün kaynaklarını bu ‘seçilmişler’e bahşetmeye dönük planlar yapıldığını biliyoruz.





Yıllardır insanın ‘kötü yönleri’ne dair bu tür hikâyeler, iddialar her yerde. Bu yönde filmler, diziler yapılıyor, milyonlar bunları izliyor.





Bu filmler sadece bir hayal gücü mü? Sadece sinema endüstrisinin para kazanmasına yönelik bir tür işletmecilik yöntemi mi?





Yoksa başka bir şeye hazırlık mı?”