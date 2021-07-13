Samanyolu Haber /Ekonomi / Havuzda damat özlemi: Şimdi Albayrak olsaydı... /13 Temmuz 2021 11:13

Havuzda damat özlemi: Şimdi Albayrak olsaydı...

Berat Albayrak'ın ekonomi yönetiminden el çektirilmesinin ardından ailesinin yönettiği Sabah Gazetesi'nde PR çalışmaları yapılmaya devam ediliyor. Havuz medyası tabir edilen yapılanmanın başı sayılan Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu, "Kulakları çınlasın. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde ani fiyat artışı gözlenen mal grupları mercek altına alınırdı. Üretim- dağıtım- pazarlama zincirindeki taraflarla temas kurulur, varsa yapısal sorunlara çözüm geliştirilirdi" diye yazdı.

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Müderrisoğlu Albayrak için PR çalışmalarına hız verdi. 'Enflasyon üreten fırsatçılara dikkat' başlığıyla yayımlanan yazısında ekonomiyi ele alan Müderrisoğlu şunları yazdı:

"Detaylı incelediğinde, fiyatlar genel seviyesindeki dalgalı seyri açıklamaya yeten göstergeler elimizde mevcut... 'Meteorolojik kuraklık, küresel emtia fiyatlarındaki artış, ham petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim, kur kaynaklı fiyat geçişkenliği, canlılığını koruyan iç talep vb.'

Fakat madalyonun diğer yüzü de var. Benim, 'konjonktür fırsatçılığı' dediğim bir durum bu. Ertelenmiş talebi görerek, pandemi döneminin kayıplarını tek seferde telafi etmeyi hedefleyerek yapılan yüksek fiyat ayarlamaları... Girdi maliyetindeki artışı aşan şişirilmiş fiyatlar ve bu düzeydeki fiyatlardan sözde indirim adı altında süregelen oyun...

Vakti zamanında tam anlaşılmamış, hatta speküle edilmişti.

'Devletin düzenleyici ve denetleyici rolü piyasada hissedilirdi'

Kulakları çınlasın... Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde ani fiyat artışı gözlenen mal grupları mercek altına alınırdı. Üretim- Dağıtım-Pazarlama zincirindeki tüm taraflarla temas kurulur, zamların arka planı araştırılır ve varsa yapısal sorunlara çözüm geliştirilirdi. Bazıları 'piyasa ekonomisine müdahale' diye sunmaya çalışsa da bu etkileşimli yönetim, serbest piyasa ekonomisinin başıboşluk anlamına gelmediğini de ilgili aktörlere hatırlatırdı. Devletin düzenleyici ve denetleyici rolü piyasada hissedilirdi."
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