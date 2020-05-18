Samanyolu Haber /Medya / "Kudüs" skandalı! /18 Mayıs 2020 14:11

"Kudüs" skandalı!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunda yer alan A Haber dün akşam bir skandala imza attı. Canlı yayında Kudüs, İsrail'in başşehri gibi gösterildi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın idare ettiği Turkuvaz Medya Grubu, Kudüs'ü İsrail'in başşehri olarak gösterdi. 

Görüntülere sosyal medyada infiale sebep oldu.

A Haber’de dün akşam Zeynep Bayramoğlu’nun sunduğu Gece Ajansı programında Çin'in İsrail büyükelçisinin ölü bulunması konusu işlendi. 

Anadolu Ajansı editörü Turgut Alp Boyraz, Kudüs’ten canlı yayına bağlandı.

AKP'nin medya havuzunda yer alan A Haber, “İsrail/Kudüs” ibaresi ile infiale sebep oldu.

AA EDİTÖRÜ: BU VAHİM HATA KANALA AİTTİR

A Haber'e ilk tepki programa konuk olarak katılan Boyraz’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boyraz, “Yapılan bu vahim hata ilgili kanala aittir. Çalıştığım kurum ve şahsımla ilgisi yoktur.” ifadelerini kullandı.

Programın sunucusu Zeynep Bayramoğlu şahsi Twitter hesabında, “#Kudüs, #Filistin’in başkentidir. Talihsiz bir hata yapılmıştır. Üzgünüz.” diye yazdı. 

Ancak Turkuvaz Medya adına herhangi bir özür beyanında bulunulmadı. 
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