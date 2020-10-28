Samanyolu Haber /Gündem / Havuzun başına 321 milyonluk yeni ihale /28 Ekim 2020 13:55

Havuzun başına 321 milyonluk yeni ihale

TOKİ, depremin vurduğu Arnavutluk’un Laç şehrinde konut yapmak için 321 milyon TL’lik ihale düzenledi. İhale, pazarlık yöntemiyle havuz medyası patronu Nuri Albayrak’ın şirketine verildi.

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Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TOKİ 20 Temmuz tarihinde Arnavutluk’taki konut projesi için bir ihale düzenledi.

“Arnavutluk Ülkesi, Laç Şehri Konut Projesi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlığıyla yapılan ihaleyi, Kamu İhale Kanunu’nun pazarlıkla ilgili 21-b maddesi kapsamında 321 milyon TL’ye “Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret Anonim Şirketi” aldı.

Birgün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın haberine göre bir yılda tamamlanması öngörülen proje için şirket ile TOKİ arasında 20 Temmuz tarihinde sözleşme imzalandı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, şirketin yönetim kurulu başkanlığını Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen “Nuri Albayrak” yapıyor. Albayrak ayrıca havuz medyası olarak bilinen gruptaki Yenişafak’ın da sahibi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj arasında geçen Temmuz ayında “Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi” imzalandı. Sözleşmeye göre, Arnavutluk’un Laç şehrinde 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşa edilecek.
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