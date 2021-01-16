Havuzun Yalan Makinelerinden biri kepenk kapatıyor !

İktidara yakın Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yer alan ve her gün birinci sayfadan emekliye zam haberleri yayımlamasıyla ünlenen Takvim gazetesinin de kapatılacağı iddia edildi.









SON BASKI 28 ŞUBAT’TA





Ömer Faruk Kalyoncu’nun sahibi olduğu Kalyon Holding’e bağlı Turkuvaz Medya Grubu’na ait hükumete yakın Takvim gazetesinin kapanacağı iddia edildi. Her gün ilk sayfadan emeklilere zam, ikramiye ve promosyon müjdesi veren Takvim, Medyaradar’ın haberine göre kağıt baskısına son verecek. Bunun için ise koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçen kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığı 28 Şubat tarihi beklenecek. O tarihten sonra Takvim dijital olarak yayın hayatına devam edecek.





Bu arada maddi krize giren Havuzdaki tensikatlar devam ediyor. Havuzun büyük gazetesi Sabah Gazetesi’nde işten çıkarmalar başladı. polis-adliye muhabirleri Ali Oktay ve Barış Sözal, magazin servisinden Özlem Avcı ve Günaydın ekinden Güler Işık Üzen’in işine son verildiği öğrenildi.









Yeni yılla birlikte Sabah gazetesinde başlayan tenkisat dalgasının büyüyeceği ve diğer servislerden de çıkarmaların yaşanacağı konuşuluyor. Bölge eklerinin kapanması ile birlikte Türkiye’nin farklı şehirlerinde çalışan Sabah muhabirleri ve editör kadrosunun da işsiz kalacağı öne sürülüyor.