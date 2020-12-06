Samanyolu Haber /Dünya / Hawaii, uzaktan çalışacak ABD'lileri bekliyor /06 Aralık 2020 14:08

Hawaii, uzaktan çalışacak ABD'lileri bekliyor

Hawaii, koronavirüs krizi sırasında ekonomiye katkıda bulunmak için gelip çalışmak isteyenlerin gidiş dönüş uçak biletlerini karşılayacak.

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ABD'nin takım adalardan oluşan eyaleti Hawaii, Movers and Shakas adı verilen geçici konaklama programı kapsamında ilk başvuruları 15 Aralık'a kadar alacak.

BBC Türkçe'nin CNN'den aktardığı haberine göre ilk aşamada gelip Hawaii'de yaşaması için 50 kişi seçilecek. Başvurabilmek için 18 yaşını aşmış ve uzaktan çalışabiliyor olmanız gerek.

Program şu aşamada sadece ABD'de yaşayanlardan başvuru alacak.

İlk elemenin ardından başka başvuru süreçleri de başlatılacak. Katılımcıların seçilmelerinin ardından bir ay içinde Hawaii'ye yerleşmesi ve en az 30 gün Hawaii'de kalması gerekecek.
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