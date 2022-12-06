Hayaldi gerçek oldu; 3 AB ülkesi transit uçuşlarda bile Türk yolculardan vize istiyor

Fransa 3 Temmuz'da yayımladığı kararla birlikte Türk vatandaşlarına transit uçuşlarda vize uygulamaya başlamıştı. İspanya da 4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Türkiye pasaportu bulunan yolcuların transit geçişlerinde transit vizesi uygulamaya başladığını duyurmuştu. Bu kervana son olarak Hollanda da katıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre daha önceki uygulamada Türkiye pasaportuna sahip kişiler, başka ülkelere olan seyahatlerini, transit salonu terk etmedikleri ve bekleme süreleri 24 saati aşmadığı müddetçe ek vize almadan gerçekleştirebiliyordu.





Hollanda, çok az sayıda ülkeden transit vize talep ediyor. Bunlar arasında; Afganistan, Bangladeş, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Eritre, Etiyopya, Gana, İran, Irak, Nijerya, Pakistan, Somali, Sri Lanka, Küba, Gine, Nepal, Sierra Leone, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Yemen ve Gine Bissau Cumhuriyeti gibi ülkeler yer alıyor.





Öte yandan 2 Mart 2020'den bu yana Avusturya, Belçika, Hırvatistan, İrlanda, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerden vize talep etmeyen Türkiye, 27 Temmuz 2022 tarihinde Bulgaristan'a, son olarak ise geçtiğimiz ay Macaristan'a vize şartını kaldırdı. Türkiye vatandaşlarının ise bu ülkelere gidebilmek için pasaport ve vize sahibi olması gerekiyor.





RET ORANLARI ARTTI

Türkiye’de son dönemde, AB üyesi birçok ülkeye girmek için gerekli olan Schengen vizesini almak da çok zorlaştı.





İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın, Schengen Visa Information’dan edindiği verilere göre bu yıl her 100 başvurudan 16,5’i reddediliyor. Bu oran geçen yıl yüzde 12,5, 2015’te ise yüzde 4’tü.





Türkiye vatandaşlarının ret alma oranındaki artışın, Ukrayna ile savaşta olan Rusya vatandaşlarından bile fazla olduğu görülüyor.





Ayrıca Dünya Gazetesi'nden Barış Erkaya'nın 8 Haziran tarihli haberinde göre 2015 yılından bu yana Schengen başvurusu reddedilen Türk vatandaşlarının boşa ödediği para 26,3 milyon avroyu buldu.



